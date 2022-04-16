MLB／等8戰、30打席 大谷首局首打席首球敲首轟

大谷翔平敲出本季首轟，而且還是一發首局首打席首球全壘打。（美聯社）

開季第8戰、第30打席，大谷翔平 終於敲出本季首轟，還是一發首局首打席首球全壘打，15日對戰遊騎兵隊作為開路先鋒，很快為球隊取得分數，但也刷新個人開季最晚開轟紀錄。前一場大谷被譽為「魔鬼指叉」的招牌球路失靈的一天，罕見在球數2好0壞時，指叉球被敲出滿貫砲，最終3.2局「核爆」6分退場。

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15日是大聯盟的「羅賓森日（Jackie Robinson Day）」，大谷翔平也穿著42號出賽，面對遊騎兵隊先發投手布希（Matt Bush）投出的第一球就揮棒，將這顆96哩的偏高速球掃出中右外野全壘打牆，這是他生涯第5支首局首打席全壘打。

這發全壘打的擊球角度為41度，擊球初速為108哩、飛行距離406呎，在大聯盟30個球場中29個都會出牆，唯一可能掉在場內的是巨人隊主場。

大谷翔平回到休息區時露出笑容，還被隊友換上牛仔帽接受擊掌慶賀，大谷對遊騎兵隊也頗有一套，這是他從遊騎兵隊投手手中敲出的第11轟，追平生涯對戰球隊最多，另外對水手隊也是11轟。

大谷翔平今年球季全壘打遲遲未出爐，他對球棒「CPR」也沒用，總教練麥登認為就打擊平衡與擊球速度，並不需要擔心大谷，持續將他排在先發第一棒，今天這轟終於「解渴」。

此外，大谷翔平14日被遊騎兵隊第9棒、捕手海姆（Jonah Heim）敲出滿貫砲，天使 以5：10輸球，大谷吞下個人開季2連敗。大谷在大聯盟生涯的第37場投手出賽，首度被敲滿貫砲，前一次滿壘挨轟已要追溯到2015年效力日職火腿隊時，7月24日遭西武獅隊中村剛也狙擊。

大谷的指叉球曾被大聯盟官網點名為最噁心球路之一，這回卻是指叉球遭炸裂滿貫砲。他表示，「我投過不少出色的指叉球，但這球確實投高了。」

天使總教練麥登（Joe Maddon）指出問題所在，「他的狀況不在巔峰，控球沒以往犀利，球速後來也掉下來了，2好0壞時，他的最好球路被第9棒打出滿貫砲，這確實不常見。」