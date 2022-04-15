大谷翔平英語水平如何？前隊友：聽比說好

大谷翔平英文能力尚可。（美聯社）

昔日與大谷翔平 一同在火腿隊奮戰的洋投巴斯（Anthony Bass）日前身披馬林魚隊戰袍與大谷在球場相見，他問候大谷「結婚了沒」，事後還分享自己得到獨一無二的大谷翔平簽名和英文題詞。

巴斯2016年效力日職火腿時曾與大谷翔平當過隊友，該年球季結束後他回到美國，2019年他就曾與大谷翔平在大聯盟聚首，去年加入馬林魚，近日正好碰上與天使 交手。

這回再相聚，兩人用英文交談，巴斯先是恭喜大谷翔平去年的超神勇表現，緊接著問大谷：「你結婚了嗎？」大谷回答：「不。」巴斯也讚賞大谷的英文能力：「『聽』的理解程度比『說』的還高。」

此外，2016年兩人曾一同奪下日本 一，巴斯還特地帶了大谷的火腿隊球衣，大谷翔平則用英文寫上「To Anthony 2016 Japan Champions」並簽名，事後巴斯興奮地於推特分享照片並寫道：「這將會是我最珍貴的回憶！」

巴斯也讚賞大谷翔平：「我跟他在日本一起打球的時候就知道了，只要他維持身體健康，就一定會成為大明星。而大谷一直都很謙虛，人也好相處，行為舉止比同年齡的人更加成熟，對日常生活和棒球都要求很高，所以我很尊敬他。」