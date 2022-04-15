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MLB／染血砲 小葛雷諾一次來3發全壘打

體育新聞組 / 綜合報導
小葛雷諾在守備時遭跑者踩到手指濺血，但之後還是能敲出2轟。 （美聯社）
小葛雷諾在守備時遭跑者踩到手指濺血，但之後還是能敲出2轟。 （美聯社）

大聯盟新球季開打1周，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）14日在洋基球場上演最誇張的一幕，右手指一度血流不止，經過緊急包紮後繼續比賽，竟然締造單場3響砲紀錄，被藍鳥官網喻為生涯單場最佳表現。

藍鳥在4連戰第3戰以6：4獲勝，小葛雷諾在右手受傷的情況下，竟然出現生涯第2次單場3響砲，讓現場3萬109名球迷看得啞口無言，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）更說：「任何人戴著球帽，都要脫帽向他致敬。」

小葛雷諾擔任藍鳥先發3棒、一壘手，首局就從柯爾（Gerrit Cole）的手中轟出陽春砲，2局下處理隊友傳球時，被洋基打者希克斯（Aaron Hicks）的釘鞋踩到右手無名指，造成不小的傷口，球褲也出現血跡，所有人都以為他要提前退場了。

沒想到藍鳥防護員進場後，快速處理小葛雷諾的傷勢，他留在場上打到比賽結束，3局上追加兩分砲，6局上揮出二壘打，8局上又轟出陽春砲，全場4打數4安打、4分打點打垮洋基。

「他流了很多血。」藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）表示，防護員做得很棒，要給很多掌聲，他們是這場比賽的MVP。

小葛雷諾單場3轟後，本季4支全壘打躍居大聯盟榜首，強調就是不想退出比賽，他說：「心中早有想法，無論如何都要打下去，我告訴總教練絕不會退場。」

洋基3名打者瑞佐（Anthony Rizzo）、賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）先後開轟，仍在主場落敗，賈吉說：「實在很希望小葛雷諾棒打別隊，我可在電視上看到畫面，而非現場直擊。」

賈吉形容，小葛雷諾就是這種類型的球員，可以掌控、改變比賽，整季都很難對付。

洋基 希克斯

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