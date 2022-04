MLB／大谷翔平場上重逢昔日火腿戰友 先被關心「婚事」

昔日與大谷翔平 一同在火腿隊奮戰的洋投巴斯(Anthony Bass)日前身披馬林魚隊戰袍與大谷在球場相見,他問候大谷「結婚了沒」,事後還分享自己得到獨一無二的大谷翔平簽名和英文題詞。

巴斯2016年效力日職火腿時曾與大谷翔平當過隊友,該年球季結束後他回到美國,2019年他就曾與大谷翔平在大聯盟聚首,去年加入馬林魚,近日正好碰上與天使 交手。

這回再相聚,兩人用英文交談,巴斯先是恭喜大谷翔平去年的超神勇表現,緊接著問大谷:「你結婚了嗎?」大谷回答:「不。」巴斯也讚賞大谷的英文能力:「『聽』的理解程度比『說』的還高。」

此外,2016年兩人曾一同奪下日本 一,巴斯還特地帶了大谷的火腿隊球衣,大谷翔平則用英文寫上「To Anthony 2016 Japan Champions」並簽名,事後巴斯興奮地於推特分享照片並寫道:「這將會是我最珍貴的回憶!」

巴斯也讚賞大谷翔平:「我跟他在日本一起打球的時候就知道了,只要他維持身體健康,就一定會成為大明星。而大谷一直都很謙虛,人也好相處,行為舉止比同年齡的人更加成熟,對日常生活和棒球都要求很高,所以我很尊敬他。」

This will always be my favorite piece of memorabilia I’ve ever received. I had the privilege to play alongside Shohei Ohtani in 2016 for the Fighters and win the Japan Championship. He signed this for me today on the jersey we wore when we won it all. Very special! pic.twitter.com/S2UK46vtNl