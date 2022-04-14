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MLB／克蕭7局13K「完全比賽」 道奇完封雙城

體育新聞組／綜合報導
克蕭先發7局投出完全比賽。（路透）
克蕭先發7局投出完全比賽。（路透）

克蕭（Clayton Kershaw）在13日對雙城先發7局投出完全比賽，但可惜下場後就破功了。

影音來源：YouTube

距離MLB自2012 年以來的第一場和1965年來隊史第二場完全比賽只差2局，但洛杉磯道奇羅伯茲（Dave Roberts）提前在第8局換下只投了80球的克蕭。完全比賽狀態在接手的左投瓦西亞（Alex Vesia）面對第2個打席就破滅了。

未完成完整春訓的克蕭在7局投球中三振13人，對陣的明尼蘇達雙城隊棒子幾乎完全碰不到球。道奇終場以7-0獲勝。

克蕭在賽後並沒有太沮喪，他向記者承認，他賽季前沒有得到足夠的熱身來證明自己有能力投出完全比賽。他在春訓的模擬比賽中投了75球，撐不到第6局，更別說7局了。「也許會再有一次機會，說不定呢。」

34歲的克蕭在職涯中曾投出無安打比賽；他說早在今天登板時就知道不可能投上100球。羅伯茲賽後也說，克蕭要求在投出80-85球後就退場：「在第6局後我曾問克蕭感覺如何，他想再投第7局，大概80-85球就可以了。」

本賽的另一個看點是重砲貝林格（Cody Bellinger）、拉克斯（Gavin Lux）和巴恩斯（Austin Barnes）在第8局上連3打席打出陽春砲。

羅伯茲 道奇 MLB

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