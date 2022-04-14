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MLB／鈴木誠也生涯前4戰3轟 追平大谷 並列日籍球員最多

體育新聞組 ／綜合報導
鈴木誠也單場雙響砲，成為小熊隊贏球最大功臣。（Getty Images）
鈴木誠也單場雙響砲，成為小熊隊贏球最大功臣。（Getty Images）

前一場才敲出生涯首轟，小熊隊日籍野手鈴木誠也12日出戰海盜隊出現單場雙響砲，不僅幫助球隊以2：1拿下勝利，也寫下兩項難得紀錄，包括生涯前4場3轟，與大谷翔平並列日籍球員最多。

影音來源：YouTube

鈴木誠也挑戰大聯盟第一年，12日4打數2安打都是全壘打，分別在5局、7局轟出陽春砲，開季前4場都敲安，打擊率升至4成17；大聯盟1920年開始採計打點，生涯前4戰8分打點加4次保送，鈴木誠是史上第一人，這是另一項紀錄。

小熊代理總教練格林表示，鈴木誠也在春訓就展現選球能力，季賽開打後也能固守自己的好球帶，「 揮打好球、展現力量，這項優點以及決斷能力開始在比賽中兌現。」

鈴木誠也認為自己只是運氣好，對於教練團的評價不特別在意，「才4場比賽，還有150場以上要打，只要做好球隊需要的工作，面對不同的投手、珍惜每一個打席，結果自然會出來。」

來到小熊時間不長，鈴木誠也很快融入，連隊友也主動接納，他說：「好多人想跟我學日文，這樣才能跟我溝通，看到他們這麼努力，我很感動，也想幫助球隊多贏球。」不過鈴木坦言，「大家的日文目前還很爛。」

至於被追平紀錄的大谷翔平，12日對馬林魚隊4打數1安打、吞3K，大聯盟生涯第5年開季卡關，6場比賽、25打席還沒敲全壘打，上次這麼慘是2019年到開季第6戰、第26打席才開轟，明他將扛起對戰遊騎兵隊先發，同時尋求本季首勝及首轟。

大谷翔平 YouTube MLB

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