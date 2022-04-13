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MLB／小葛雷諾單場3響砲轟垮洋基 柯爾挨2轟甘拜下風

記者藍宗標／綜合報導
藍鳥隊重砲小葛雷諾。（路透）
藍鳥隊重砲小葛雷諾。（路透）

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天在洋基球場大演個人秀，4次打擊都揮出安打，締造驚人3響砲紀錄，幫助藍鳥以6：4擊敗洋基，在4連戰前3戰搶下兩勝。

小葛雷諾去年48轟和皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）並列美聯全壘打王，新球季開打前5戰只有1轟，今天對洋基之戰火力全開，首局就從洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的手中轟出陽春砲，3局上追加兩分砲。

他在6局上揮出二壘打，讓柯爾完全招架不住，8局上面對洋基第3任投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）又轟出陽春砲，443英尺飛上左外野看台，也是3響砲中最大號全壘打，全場包辦4分打點，光是壘打數就有14個，一個人的力量打垮洋基。

這場比賽一共出現6支全壘打，洋基3名打者瑞佐（AQnthony Rizzo）、賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）也開轟，不過焦點都在小葛雷諾身上。

這是小葛雷諾生涯第2次單場3響砲，去年4月28日對國民隊首次締造紀錄，當時薛則（Max Scherzer）也是苦主，本季暫以4支全壘打在大聯盟排名第1。

柯爾先發5.2局只被揮出4支安打，飆出6次三振，解決不了小葛雷諾，挨了兩轟失3分，此役無關勝敗，本季首勝仍未開張。

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