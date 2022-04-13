MLB／守護者華裔菜鳥「首次揮棒落空」大紀錄停在116球

史蒂文．關吞下生涯第一次三振。（美聯社）

揮棒落空！守護者隊24歲華裔 新秀史蒂文．關（Steven Kwan）的史詩級紀錄在今天宣告結束，生涯起步後從未揮棒落空紀錄停留在第116球，也吞下生涯第一次三振。

關在今天面對紅人隊的比賽中，首打席面對先發投手羅多洛（Nick Lodolo）投出的一顆82哩曲球，擦棒被捕，這是關在該打席面對的第2球，也是開季6場比賽以來第一次揮棒後未將球打進場內或界外，等同揮棒落空。

這是關開季40次揮棒的第一次落空，根據Elias Sports統計，關看了116球都沒揮棒落空，生涯起步後未揮棒落空的紀錄雖然在今天中斷，但已經是2000年以來最長紀錄。

而4球之後，關看著羅多洛一顆低角度的94哩伸卡球進入好球帶，遭到三振，也是他開季以來第一次被三振，關上一次被三振已經是去年9月27日人還在3A的事情。

關為何不容易被三振？他在日前受訪時表示，小時候打棒球很討厭被三振，因為被三振就會想哭，所以為了不要哭，努力不要被對手三振。

關的超級紀錄雖然結束，不過2局上靠著保送擠回球隊第一分，總計4打數無安打、1保送、1打點，開季連6場上壘，守護者隊也靠著團隊13支安打，以7：3擊敗紅人隊。