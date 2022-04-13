MLB／羅傑斯雙胞胎正面對戰 弟弟先掏手機合照 賣萌討晚餐

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體育新聞組／綜合報導
太勒羅傑斯（面對鏡頭者）和左投哥哥泰勒羅傑斯（17號）握手。（美聯社）
太勒羅傑斯（面對鏡頭者）和左投哥哥泰勒羅傑斯（17號）握手。（美聯社）

大聯盟雙胞胎羅傑斯兄弟檔實現第一次同場，棒球之神很會寫劇本，11日兩人就雙雙出賽，效力教士隊的左投哥哥泰勒羅傑斯（Taylor Rogers）拿下救援成功，巨人隊的右投弟弟太勒羅傑斯（Tyler Rogers）則承擔敗投。

泰勒原本效力雙城隊，將在8月底與巨人跨聯盟對戰，兄弟檔記下這波系列賽日期，但教士彷彿等不及好戲上演，7日的一筆交易案中，將泰勒帶到陣中，兄弟檔如今都隸屬國聯西區球隊，本季將有19次碰頭機會。

得知這筆交易時，太勒也很興奮，他笑說：「我覺得國聯西區是最好看的分區了！」

兩軍此役對戰充滿話題，兩人賽前在閒聊時，太勒從球褲口袋掏出手機，請哥哥的新隊友幫忙拍下合照，泰勒透過Instagram分享這張合照，留言向弟弟喊話：「今天我們將在大聯盟場上對上彼此，這是最酷的事，也謝謝你今天載我到球場。」還幽默給出5星評價。

太勒表示，「通常球季開打後，我們會有8個月見不到彼此，現在可以不用只能透過電視看到他，這真的很棒，我很期待今年賽季。」不忘補上，「還有，今天晚餐算他的。」

泰勒很感激成長過程有著像是自己鏡子一樣的人存在，「我現在所擁有的所有球技，都是因為他，我們從小一起在院子裡打球，擁有一個實力相當的兄弟，我認為我們彼此推著前進。」

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