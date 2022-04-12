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MLB／史蒂文關驚奇之旅 前3戰12度上壘...近122年來第1人

體育新聞組／綜合報導
史帝文關本季驚奇之旅未止。（美聯社）
史帝文關本季驚奇之旅未止。（美聯社）

克里夫蘭守護者隊新秀史蒂文關（Steven Kwan）新球季的驚奇之旅11日繼續演出，在第8局擊出三壘安打賺進3個打點，整場比賽5打數5安打，加上1次觸身球，生涯前3戰12度上壘，成為1901年以來第一人，也助球隊以17：3擊敗堪薩斯皇家隊。

關是守護者開季名單最大亮點，生涯首度升上大聯盟，就寫下歷史新猷。此役關的6打席全數上壘，包括5支安打、1顆觸身球，在第1局就創下連續第9次上壘個人紀錄；加上前2戰6度上壘，關的生涯前3戰就12度上壘，成為近122年來第1人。

史蒂文．關曾在第7局靠著觸身球上壘。（路透）
史蒂文．關曾在第7局靠著觸身球上壘。（路透）

「這感覺很不真實，我很怕會太早醒來。」打出奇蹟開季，關也覺得一切像是夢一般，生涯前3戰打擊率8成平大聯盟紀錄（至少10打席），他也是史上第6位在生涯前3戰就出現單場5安的球員，前一人為2021年梅瑟德斯（Yermin Mercedes）。

守護者隊在第7局以三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）二出局後的一壘安打打點取得5：4領先。雷耶斯（Franmil Reyes）緊隨其後的一支鳥安讓關回到本壘得分，將領先幅度擴大至6：4。

莫卡多（Oscar Mercado）在此役首局擊出本賽季第二支全壘打，讓克利夫蘭早早處於領先地位。他全場打進3個打點，在過去2場比賽中累積達8個打點。莫卡多也以「火星塞」形容關的表現，「很不可思議，但我不會太驚訝，他是位優秀的選手，很清楚自己的能耐。」

然而，先發投手瑟瓦雷（Aaron Civale）沒能撐太久，僅3.1局就被送出4支安打和3次保送。

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