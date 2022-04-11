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MLB／時速119哩 大谷敲出左打最強安打

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平敲出驚人的二壘安打。（路透）
大谷翔平敲出驚人的二壘安打。（路透）

天使「二刀流」大谷翔平10日對戰太空人，敲出二壘安打擊球初速達119.1哩，球評讚宛如火箭，也打破他個人生涯紀錄。這是大聯盟官方2015年啟用Statcast數據追蹤以來，左打者擊出最強力一擊。

綜合媒體報導，3局下半，一出局，天使泰勒韋德（Tyler Wade）在一壘，輪到大谷翔平打擊，太空人投手厄奎迪（José Urquidy）兩好三壞後出現一顆時速95.1哩的球，被大谷翔平狠狠擊中，球飛到右外野牆邊彈出去，判定為場地二壘打。

這支二壘安打擊球初速達119.1哩，大谷翔平鐵粉、福斯體育台大聯盟分析師「虎弟」韋蘭德（Ben Verlander）立馬在推特發文稱，「完全就是火箭二壘安打。」

大聯盟記者Sarah Langs也指出，自2015年Statcast系統啟用以來，大谷成為史上第3位，生涯至少2度擊球初速達到119英哩以上的選手，加入賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）行列。

據悉，大谷翔平的這支安打，超越他去年4月創下的119哩初速紀錄。

6下大谷翔平遭到3球三振，8下第4次上場打擊，擊出左外野飛球出局。大谷翔平單場4支1，擊出本季首支長打，吞下1次三振，賽後打擊率0.118。天使最終以1：4不敵太空人。

大谷翔平 太空人 天使

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