我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

MLB／普荷斯回歸紅雀亮相 4.6萬球迷歡呼1分鐘 「試著忍住情緒」

體育新聞組 / 綜合報導
普荷斯首打席獲得紅雀球迷歡呼長達一分鐘，他也高舉打擊頭盔致意。（路透）
普荷斯首打席獲得紅雀球迷歡呼長達一分鐘，他也高舉打擊頭盔致意。（路透）

普荷斯（Albert Pujols）重返紅雀的第一個打席，一如預期獲得滿場4萬6256名球迷歡呼達一分鐘之久，他也高舉打擊頭盔微笑以對，成為開幕戰最暖心畫面。

影音來源：YouTube

事實上這是紅雀平均40歲的三老普荷斯、莫里納（Yadier Molina）與韋恩萊特（Adam Wainwright）三人闊別10季後再次同場先發；由於普荷斯與莫里納已宣告本季後退休，當然也是3人最後一次在開幕戰攜手作戰，而紅雀在投打同時發威下，包含3轟在內以9：0輾壓海盜，新球季開門紅。

生涯第六度接下開幕戰先發重任的韋恩萊特，40歲還是一尾活龍，強投6局0失分，賽後收下本季首勝，也是在紅雀主場的第100勝，生涯累積185勝，本季想達成200勝里程碑還有機會。而連續18年在開幕戰先發蹲捕改寫隊史紀錄的莫里納，雖然4打數掛蛋，仍在第二局完成一次盜壘阻殺，展現鐵捕本色。

可惜普荷斯此役5次上場打擊空手而回，只靠著對手失誤上壘，回歸紅雀首安還要再等等，賽後對於球迷的熱情歡呼，心懷感激地表示「我試著忍住情緒，球迷顯然還沒忘記我過去對這座城市的貢獻，希望本季我能在此有個精采的收尾」。

老隊友韋恩萊特則說：「10年前普荷斯還在這時就是球隊領袖，他改變了比賽，也成為聖路易的棒球象徵，看到他再次回到這裡接受球迷愛戴，真的是很酷的一件事。

不過三人中唯一未表態是否季後退休的韋恩萊特，則有進一步說法，「2022幾乎確定是我的最後一季，但請不要立刻下結論，我不喜歡做百分之百的承諾」。值得一提的是他與莫里納已合作305場高居聯盟史上第四，只要再19場就能超越老虎昔日王牌投捕洛里區(Mickey Lolich)與捕手佛里漢(Bill Freehan)，本季就有機會擠身史上第三。

海盜全場一路被壓制有夠悶，倒是打線中兩名亞洲球員有不錯表現，分別是第四棒的日籍好手筒香嘉智敲出2安，第九棒的韓國朴孝俊則貢獻1安。

退休 5G YouTube

上一則

NBA／崔蘭特致勝上籃 暴龍驚險擊退火箭近9戰8勝

下一則

場邊人語／球季伊始 勇於嘗試

延伸閱讀

MLB／投完續打不怕累 大谷翔平：想把失分打回來

MLB／投完續打不怕累 大谷翔平：想把失分打回來
MLB／哈普敲3安 小熊開幕戰驅釀酒人

MLB／哈普敲3安 小熊開幕戰驅釀酒人
MLB／日本球員第1人 大谷翔平解鎖「時代雜誌」封面

MLB／日本球員第1人 大谷翔平解鎖「時代雜誌」封面
MLB／張育成扛6棒、二壘 兩度開幕戰先發成台灣第一人

MLB／張育成扛6棒、二壘 兩度開幕戰先發成台灣第一人

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
前美國女足隊門將索蘿被指控酒駕、妨礙公務及虐待兒童。（美聯社）

前美國女足門將「酒駕昏睡」方向盤 2歲雙胞胎坐後座

2022-04-02 06:53
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬