MLB／普荷斯回歸紅雀亮相 4.6萬球迷歡呼1分鐘 「試著忍住情緒」

普荷斯首打席獲得紅雀球迷歡呼長達一分鐘，他也高舉打擊頭盔致意。（路透）

普荷斯（Albert Pujols）重返紅雀的第一個打席，一如預期獲得滿場4萬6256名球迷歡呼達一分鐘之久，他也高舉打擊頭盔微笑以對，成為開幕戰最暖心畫面。

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事實上這是紅雀平均40歲的三老普荷斯、莫里納（Yadier Molina）與韋恩萊特（Adam Wainwright）三人闊別10季後再次同場先發；由於普荷斯與莫里納已宣告本季後退休 ，當然也是3人最後一次在開幕戰攜手作戰，而紅雀在投打同時發威下，包含3轟在內以9：0輾壓海盜，新球季開門紅。

生涯第六度接下開幕戰先發重任的韋恩萊特，40歲還是一尾活龍，強投6局0失分，賽後收下本季首勝，也是在紅雀主場的第100勝，生涯累積185勝，本季想達成200勝里程碑還有機會。而連續18年在開幕戰先發蹲捕改寫隊史紀錄的莫里納，雖然4打數掛蛋，仍在第二局完成一次盜壘阻殺，展現鐵捕本色。

可惜普荷斯此役5次上場打擊空手而回，只靠著對手失誤上壘，回歸紅雀首安還要再等等，賽後對於球迷的熱情歡呼，心懷感激地表示「我試著忍住情緒，球迷顯然還沒忘記我過去對這座城市的貢獻，希望本季我能在此有個精采的收尾」。

老隊友韋恩萊特則說：「10年前普荷斯還在這時就是球隊領袖，他改變了比賽，也成為聖路易的棒球象徵，看到他再次回到這裡接受球迷愛戴，真的是很酷的一件事。

不過三人中唯一未表態是否季後退休的韋恩萊特，則有進一步說法，「2022幾乎確定是我的最後一季，但請不要立刻下結論，我不喜歡做百分之百的承諾」。值得一提的是他與莫里納已合作305場高居聯盟史上第四，只要再19場就能超越老虎昔日王牌投捕洛里區(Mickey Lolich)與捕手佛里漢(Bill Freehan)，本季就有機會擠身史上第三。

海盜全場一路被壓制有夠悶，倒是打線中兩名亞洲球員有不錯表現，分別是第四棒的日籍好手筒香嘉智敲出2安，第九棒的韓國朴孝俊則貢獻1安。