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MLB／投完續打不怕累 大谷翔平：想把失分打回來

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

日籍二刀流好手大谷翔平在開幕戰先發投了4.2局又打滿全場，會不會累呢？他說：「打到最後一個打席的感覺，就跟過去只擔任指定打擊一樣。」採用「大谷規則」對他最大好處是，可以把失去分數打回來。

天使隊以1：3輸給太空人隊，讓對手笑納開幕戰10連勝，投手大谷已經盡力，先發4.2局僅失1分，投出9次三振，受惠於「大谷規則」退板後留下來繼續當指定打擊，不過8局下最後打席的深遠飛球遭到接殺，全場4打數無安打。

今年大聯盟實施新規則，先發投手兼任打者時，在結束投球任務後可以繼續打擊，談到有以自己為名的規則，大谷說：「我很感恩，現在雖然只有我適用，不過當（二刀流）人數越來越多，也會有更多人受惠，球隊也會因此改變，現在我的想法只有感謝。」

大谷先發投了80球，在球團保護政策下退板，但繼續擔任打者打好打滿，對於體能上是否有負擔？他說：「沒什麼差異，就跟以前當指定打擊打到最後一樣，主要還是心態的切換。」

未來是不是會繼續「投完接著打」，大谷翔平認為要交給教練決定，「但我的身體上沒有問題，今天是想要把丟掉的分數要回來，所以希望能夠打得越久越好。」

天使在8局下打破鴨蛋，拉近到2分落後，大谷翔平上場時面對三壘有人，結果敲出飛球出局，未能延續攻勢，他表示：「那一球其實有機會飛出牆，但我打到球的偏下面。」

大谷翔平 天使 太空人

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