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大谷翔平開幕戰9K吞敗 先發主投又扛首棒 史上第1人

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平今天先發4.2局。（路透）
大谷翔平今天先發4.2局。（路透）

大聯盟開季最值得關注一戰，天使大谷翔平的「二刀流」7日歷史性首秀，投手大谷4.2局失1分還飆出9次三振，不過打者翔平4打數槓龜，天使全隊也僅敲出4支安打，以1：3輸給太空人隊，大谷吞下敗投，太空人則拿下開幕戰10連勝。

大谷翔平一出賽就留下史上首位開幕戰先發「一棒、投手」紀錄，在投球端火力全開，第一球球速就來到100哩（約161公里），從三振掉亞土維（Jose Altuve）揭開三振秀序幕。

從2局上1出局開始，大谷翔平連續三振4名打者，不過接下來先被布蘭德利（Michael Brantley）敲出二壘打，布萊格曼（Alex Bregman）的安打更讓大谷丟掉全場第一分。

大谷翔平先發第1棒。（路透）
大谷翔平先發第1棒。（路透）

4局大谷回穩，用連3K結束這局，5局雖然一開始被敲二壘打，但連抓2個出局後，因用球數來到80球而退場休息，投手大谷總計投4.2局被敲4支安打，失1分，送出9次三振，開季首戰以防禦率1.93作收。

大谷退場時球隊以0：1落後，8局上布萊格曼跟艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的兩發陽春砲，更讓天使隊落後到3分差，8局下佛列契（David Fletcher）的三壘打為天使隊打破鴨蛋，不過下一棒大谷敲出的右外野飛球不夠遠，在警戒區被接殺出局。

打者翔平今天4打數無安打，除了8局錯過追平砲建功機會，1局下第一球就揮棒敲出游擊滾地出局，3局下則遭到三振，6局下敲出游擊方向飛球出局。

天使 太空人 大谷翔平

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