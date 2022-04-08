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MLB／哈普敲3安 小熊開幕戰驅釀酒人

體育新聞組／綜合報導
哈普。（路透）
哈普。（路透）

MLB開幕日，哈普（Ian Happ）打出3支安打，其中包括在第7局打出突破僵局的2分打點二壘安打，讓芝加哥小熊隊7日以5：4擊敗密爾瓦基釀酒人隊。

小熊隊何納（Nico Hoerner） 擊出MLB新球季第一支全壘打，漢崔克斯（Kyle Hendricks）先發6局，帶領芝加哥在這個寒冷陰沉的下午在箭牌球場（Wrigley Field）取得了勝利。剛簽下的日籍外野手鈴木誠也在他的大聯盟處女賽中3度上壘，並拿下他在大聯盟的第一個得分。

今年第一場開幕戰充滿許多第一次。密爾瓦基王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）和捕手納瓦雷茲（Omar Narvaez）成為第一對在常規賽中使用最新電子投球系統的組合。這位2021年國聯塞揚獎得主在5局比賽中被打下3分和4支安打。

鈴木在第5局打出他第一支大聯盟安打並被保送2次。這位27歲的球員在3月與芝加哥隊敲定價值8500萬元的5年合約。

釀酒人隊在7局上打下2分以3：3追平，但小熊隊7局下再度取得領先。兩人出局後一、三壘有人，哈普本賽第二支二壘安打擊中中外野護欄，護送隊友得分。

想衛冕國聯中區冠軍的釀酒人隊在第8局靠肯恩（Lorenzo Cain）的高飛犧牲打扳回一城，但小熊隊37歲的救援投手羅伯森（David Robertson）在第9局完美守成，拿下2018年以來第一場和職涯第138場救援成功。

鈴木誠也。（路透）
鈴木誠也。（路透）

芝加哥 MLB

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