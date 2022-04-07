MLB／大聯盟開打…第1棒、先發投手 「翔平秀」吸睛

大谷翔平生涯首次開幕戰登板先發，並將打第一棒。（Getty Images）

封館延宕99天後，大聯盟新球季終於要開打，「翔平秀」仍是本季最大看點，天使隊日籍球星大谷翔平 生涯首次擔任開幕戰先發，受惠於「大谷規則」，將成為史上首位「第1棒、投手」。

大聯盟為大谷量身打造規則，先發投手兼任打擊時，可在投完球後繼續打，他完全解放二刀流姿態，開季首戰將在洛杉磯主場迎戰太空人 隊。

對於開幕戰先發，大谷說：「這是榮耀，第1場的結果很可能改變氣勢，我會專注讓對手掛零，雖然很期待面對打者，但現在要專心準備好最佳狀態。」

這是大谷美職生涯5年首次擔任開幕戰先發投手，也是大聯盟日籍球員第7人，「打者翔平」春訓總計24打數7安打，打擊率2成80，其中有3發全壘打，「投手大谷」只投兩場，合計5.2局飆出9次三振，防禦率4.76。

儘管春訓出賽較少，大谷卻說，「之前也有過春訓打更少打席、投更少的時候，表現也沒差太多，從這點來看，我練習得更多了。」

此外，歷經了10年的等待，日裔美籍的27歲內野手加藤豪將（Gosuke Katoh）終於在今年春訓破繭而出，生涯首登大聯盟正式名單。

加藤豪將的雙親都來自日本，他於美國加州 出生，從小在美國長大。2013年選秀會上，他被洋基以第二輪第66順位選中，直到2018年才升上2A，隔年升上3A後成為自由球員，2021年他與教士簽約，在3A出賽114場，打擊三圍.306/.388/.474。

這個休賽季，加藤豪將和藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約，春訓時繳出打擊率.333、OPS 0.912、1轟的成績，令球團印象深刻，因此將他放入大聯盟開季名單內。