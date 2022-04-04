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MLB／張育成搶下二壘先發 進守護者開季名單

體育新聞組 / 綜合報導
台將張育成連續3年進入守護者隊開季名單。（中央社）
台將張育成連續3年進入守護者隊開季名單。（中央社）

台將張育成的2022年賽季，確定從大聯盟出發，他連續3年進入守護者隊（前身印地安人隊）開季名單，開幕戰將在客場出戰皇家隊，守護者為了追求火力最大化，張育成被評估今年有望搶下二壘固定先發。

因應春訓縮水，今年4月的比賽擴編為28人名單，5月則回到26人。開季進入倒數階段，各隊陸續縮編名單，守護者的開季28人已經定案，張育成的名字毫無意外也在其中。

不同於過去爭取工具人的位置，在夾縫中求生存，張育成在今年春訓多以先發二壘出賽，不難看出在教練團的藍圖內，寄望他扛下先發二壘的位置。

張育成去年賽季挺過4、5月的低潮後，繳出旅美台將在大聯盟最多的單季9轟，今年春訓他依舊表現亮眼，出賽10場貢獻2轟、8分打點，兩項數據都是全隊最高，打擊率.357，OPS高達1.058。

球隊官網分析指出，守護者希望增加打線攻擊深度，有意將去年先發守了118場游擊的羅沙里歐（Amed Rosario）移往外野，改以張育成及吉曼尼茲（Andres Gimenez）共組二、游的內野中線守備。

張育成前年在賽季第3戰等到先發機會，去年則在第1場就扛起先發一壘手，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手，今年也大有機會搶進開幕戰先發名單，持續推進「育成障礙」。

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