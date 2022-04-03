我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

MLB百大球員…大谷空降榜首 擠下楚奧特

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

MLB Network例行在球季開打前公布新球季百大球員，今年的前兩名都由天使隊包辦，去年未入榜的大谷翔平「空降」第1，將已連續多年的榜首「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擠落第2位。

大谷2020年僅投2場，隨後因右肘傷勢關機，擔任野手也只有慘兮兮的打擊率1成9，因此去年在季前的百大球星未上榜，結果他在投、打兩端都繳出頂尖成績，今年直接竄上第一名。

文中解釋得很理直氣壯：「你要怎麼跟一個整體攻擊指數0.965、46轟、26盗，同時還有防禦率3.18、23場先發的人比？大谷去年拿下美聯年度MVP，這是他排在第1名的理由，上一次有人辦到像他這樣的成就是何時？你必須回溯到1919年貝比魯斯（Babe Ruth）。」

楚奧特去年因傷只出賽36場，被大谷擠出榜首位置，但反過來說僅出賽36場的他，卻仍在榜上高居第2，仍反映出他長年保持在MVP競爭中的穩定戰力。

第3名為教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），他因手腕骨折，今年已確定開季先躺傷兵名單；第4名為國民隊索托（Juan Soto），第5名為費城人隊哈波（Bryce Harper），道奇隊貝茲（Mookie Betts）從去年的第2滑落第6。

撇開大谷，第7名出現第一位純投手，大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）去年排名第3，近年傷勢頻傳在榜單上下滑；去年也未上榜的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則落腳第8名。

大都會 費城 大谷翔平

上一則

網球／梅德維夫動疝氣手術 估休養1-2個月 恐缺席法網

下一則

NBA／得分榜前3皆破30分 16年來首見

延伸閱讀

MLB／「大谷條款」上路 大谷翔平：投打更能主動攻擊

MLB／「大谷條款」上路 大谷翔平：投打更能主動攻擊
場邊人語／兩將銷假 天使勢佳

場邊人語／兩將銷假 天使勢佳
MLB／繼續分飾兩角 大谷條款上路 翔平更加積極

MLB／繼續分飾兩角 大谷條款上路 翔平更加積極
MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？

MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？

熱門新聞

大小威廉絲出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

網球／大威廉絲禮服開太大「露點了」居然沒人注意？

2022-03-29 06:53
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

2022-03-26 08:59
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41
世足賽會內賽29個名額皆已確定，分級也出爐。(取材自推特)

足球／世界杯會內賽抽籤 8強種子出爐 最後3張門票8隊搶

2022-03-31 19:38
戴維斯(左)與詹姆斯(右)。（Getty Images）

NBA／湖人戴維斯與詹皇拆夥？美媒：衛少更有可能被裁

2022-03-27 08:54

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化