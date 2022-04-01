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MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？

記者陳宛晶／綜合報導

大谷翔平3月30日進行開幕戰前的最後登板，先發3.1局失3分（責失2分），最快球速99裡，可愛的是有一幕大谷沒拿穩球掉了下來，追球的手腳寫滿了慌張，前大聯盟投手、教練豪斯（Tom House）笑說，大谷的2022年新武器球提前曝光了。

天使今天以10：5擊敗釀酒人隊，大谷共用65球，投3.1局被敲2安打、失3分（責失2分），有4次三振、3次保送，最快球速99哩，總教練麥登（Joe Maddon）對他的球速也看了很滿意，認為相比去年春訓狀況更好。

美國棒球網紅、「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）專門剪輯投手最殺球路，大谷此役的投球，以一顆走後門的滑球本壘視角獲得最多討論，豪斯回應：「根據本星球的法律，這一球是違法的。」

另一支影片則寫著「大谷在這一球下墜幅度太扯」，影片中大谷沒拿穩的球，從手中掉了出來，驚慌的左手在空氣中揮舞著，急急忙忙下丘撿球。

豪斯對這一球也下了幽默的註解，「我們剛剛提前看到翔平的2022年新武器」；也有球迷煞有其事回應，「沒看過這樣的下墜球，大谷是如何辦到讓球有這樣誇張的位移？」「這瘋狂的轉速」。

大谷翔平 天使

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