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MLB／生涯第22季…普荷斯拿250萬底薪 落腳紅雀

體育新聞組／綜合報導
42歲老將普荷斯與舊東家紅雀簽下1年合約，展開個人生涯第22個球季。 （美聯社）
42歲老將普荷斯與舊東家紅雀簽下1年合約，展開個人生涯第22個球季。 （美聯社）

紅雀隊迎接4月7日開打的新球季，確定和42歲老將普荷斯（Albert Pujols）簽下1年合約，這位準名人堂球員將展開個人生涯第22個球季，連續第3年成為大聯盟最高齡球員。

紅雀官網、ESPN、The Athletic都已登出普荷斯重返老東家的消息，等到他通過體檢，這份合約就可生效。

普荷斯2001年從紅雀起步，待了11個球季，2006、11年奪下世界大賽冠軍，也在2005、08、09年獲選國聯MVP。

他在2012年以自由球員身分轉戰天使隊，去年5月13日遭釋出，4天後加盟道奇隊，待到球季結束再成自由球員，生涯合計賺進3億4404萬美元，大聯盟史上排名第2，只落後洋基退役球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的3億9928萬美元。

普荷斯生涯679轟位居史上第5，也是現役球員最多，紅雀官網證實他獲簽1年250萬美元合約，這個數字比起去年3000萬美元差了一大截，但能回到熟悉的聖路易延續生涯，確實是一件好事。

紅雀4月8日將在主場對海盜隊進行開幕戰，普荷斯在新球季定位代打，先發一壘手將是6屆明星賽好手高史密特（Paul Goldschmidt）。

道奇 天使 洋基

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