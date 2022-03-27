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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

MLB／天使開幕戰 大谷翔平「二刀流」上陣

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」。（路透）
大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」。（路透）

大谷翔平的2022年賽季要華麗啟航，天使隊確定將開幕戰先發投手交給他，同場兼任指定打擊，一人分飾兩角，總教練麥登（Joe Maddon）坦言對於其他名字沒有太多討論，這是屬於大谷應得的榮耀。

去年繳出美聯MVP賽季後，大谷本季為天使出任4月7日面對太空人隊的開幕戰先發並無意外，他成為史上第11位亞洲、第7位日本投手在開幕戰先發登板，前10位亞洲投手包括兩名台將王建民、陳偉殷，分別在2008、2016年為洋基及馬林魚隊扛起開幕戰。

欽點大谷擔任開幕戰先發投手，並不是困難的決定，麥登說：「他為自己爭取到這個位置，其實我們對於其他名字沒有太多討論。」另有被提起的是辛德賈德。

麥登表示，已經向大谷告知這項決定，雖然他的反應是皮皮的回應「喔，必須交給我嗎？」但感覺得出來他很高興，「我們已經準備好一起出發了，這樣的安排讓所有人都很興奮，這是正確的決定，我也很期待會有好結果。」

特別的是，今年在新版勞資協議之下誕生的「大谷條款」，讓大谷在投球退場後，仍能續以DH身分留在場上打滿全場，對於天使及大谷來說都是利多。

麥登預告今年的大谷將會更強大，「在健康的前提下，他會持續更好，因為他還很年輕，也在去年更了解自己。如果他能複製去年的成績，我已經覺得滿意，但老實說，如果他變得更好，我當然也會欣然接受。」

大谷26日再度登板，接著是最後一場春訓出賽在4月2日，銜接到賽季開打，他預計要在開幕戰調整到90球以上的用球數。

大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」。（路透）
大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」。（路透）

天使 太空人 大谷翔平

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