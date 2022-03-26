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MLB／布勒首扛道奇開幕戰先發 一朗將為水手主場首戰開球

體育新聞組 / 綜合報導
道奇宣布布勒將扛下開幕戰先發重責。 （路透）
道奇宣布布勒將扛下開幕戰先發重責。 （路透）

大聯盟新賽季將4月7日開打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布開幕戰先發人選，結果出乎意料，不是由過去9度扛下道奇開幕戰的克蕭（Clayton Kershaw）勝任，而是由少年強投布勒（Walker Buehler）接下重任。

道奇今年開幕戰將於4月7日迎戰科羅拉多洛磯，羅伯茲公布由布勒扛下開幕戰先發重任，外界紛紛感到訝異，認為今年在春訓恢復健康狀態的克蕭（Clayton Kershaw）竟不是首要人選，只要他在陣中，基本上就是道奇開幕戰先發不二人選，生涯已9次主投道奇開幕戰，僅2020賽季因背傷臨時由梅伊（Dustin May）取代。

對於這個決定，羅伯茲表示，布勒近年貢獻球隊有目共睹，並期待他能在開幕戰先發位置發揮好表現，「我認為是時候了，今年就是最佳時機。」布勒則非常高興能獲得這次機會，「我們都夢想著登上大聯盟舞台，以我來說，我認為其餘附加的事物都是錦上添花，但這次的挑戰我相當期待，也感到非常榮幸。」

至於克蕭落選的心情，羅伯茲則認為兩人關係友好，並不會因此產生嫌隙，「克蕭是很理性的人，與布勒關係也很好，我想除了布勒外，他應該會是第二位替他感到開心的人。」

水手隊則將在4月15日進行主場開幕戰，對戰太空人隊，球團宣布當天的開球嘉賓，將由傳奇球星鈴木一朗擔綱。

一朗在2019年打完東京開幕戰後退役，於水手球團擔任特助，退而不休、持續在隊上活躍，今年將擔任主場T-Mobile球場的開幕戰嘉賓，消息宣布後，已有球迷敲碗：「他會從外野開球嗎？」

一朗大聯盟生涯19年有14年在水手度過，這裡是他的起點也是終點，在2001到10年之間完成連10年200安、金手套、進入明星賽，他是2001年新人王兼年度MVP，另有2座打擊王、1座盜壘王，

這位美職生涯3089安、日職生涯1278安的傳奇人物，將在4月15日為水手擔任主場開幕戰開球嘉賓，接著於8月底正式進入水手名人堂，球團為他規畫一連3天的「一朗周」，內容包括一朗名人堂煙火之夜、發放一朗名人堂紀念T恤，以及發放搖頭娃娃。

鈴木一朗擔任今年水手隊主場開幕戰開球嘉賓。（取材自水手官方推特）
鈴木一朗擔任今年水手隊主場開幕戰開球嘉賓。（取材自水手官方推特）

道奇 羅伯茲 太空人

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