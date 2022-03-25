我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美肺癌末期病患接受雙肺移植 重獲新生

紐約市亞裔人口10年來劇增 外國出生者中國第二多

MLB／大谷翔平「個人技」躍官網 偷模仿狄葛隆被發現啦

記者陳宛晶／綜合報導
日本電視台捕捉到大谷模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆的投球動作，維妙維肖登上大聯盟官網。 （影片截圖）
日本電視台捕捉到大谷模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆的投球動作，維妙維肖登上大聯盟官網。 （影片截圖）

「二刀流」大谷翔平躍上大聯盟官網首頁已非新鮮事，但這回是因為他的另類個人技，日本電視台捕捉到他模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）的投球動作，連小細節都沒放過。

這段影片中的大谷，身旁站著翻譯水原一平和投手教練懷斯（Matt Wise），他在準備進牛棚練投球前，先是站起身來，用手套擋住大半張臉，隨後微微聳起肩膀，再到投球出手後的踢蹬動作，狄葛隆的投球動作還原度超高。

大聯盟官網也覺得新奇，放上這段影片，標題寫著：「大谷翔平加狄葛隆，你能想像嗎？現在你不必想像了。」據主跑大谷的日本記者透露，大谷平常就喜歡模仿其他選手動作，而狄葛隆是大谷一直都很尊敬的選手。

狄葛隆不僅是兩屆塞揚，打擊上也很有兩把刷子，去年33打數敲出12安打，打擊率高達3成64，也是潛在的二刀流。

大谷翔平 日本 大都會

上一則

NCAA／杜克晉級8強「K教練」首位錦標賽百勝教頭

下一則

NBA／熱火隊爆口角 主帥笑回：只是在討論晚餐要吃什麼

延伸閱讀

MLB／無心求勝？金鶯、海盜、守護者薪水低 被嗆丟臉

MLB／無心求勝？金鶯、海盜、守護者薪水低 被嗆丟臉
MLB／睽違8個月復出 狄葛隆飆5K：很緊張

MLB／睽違8個月復出 狄葛隆飆5K：很緊張
MLB／大谷渴望對決鈴木誠也 可惜的是本季難如願

MLB／大谷渴望對決鈴木誠也 可惜的是本季難如願
MLB／大谷翔平2.1局飆5K 開幕戰先發未定

MLB／大谷翔平2.1局飆5K 開幕戰先發未定

熱門新聞

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03
台灣旅美小將馬建豪(14號)成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員。(Getty Images)

NCAA／台灣第1人 20歲小將代表喬治亞州大出賽

2022-03-18 00:04

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻