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MLB／睽違8個月復出 狄葛隆飆5K：很緊張

體育新聞組／綜合報導
大都會塞揚強投狄葛隆傷癒回歸，熱身賽首戰投2局狂飆5K。（路透）
大都會塞揚強投狄葛隆傷癒回歸，熱身賽首戰投2局狂飆5K。（路透）

大聯盟春訓如火如荼進行中，大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom）也傷癒回歸，熱身賽首戰面對太空人打者狂飆5K、僅被敲出1支安打，展現強大壓制力。因傷許久未上場比賽的他，則坦言有些緊張。

狄葛隆1局上連飆3K，先是用98.2英哩直球解決首位打者，接者分別投出92.3英哩、91.8英哩滑球三振掉古德朗（Niko Goodrum）和塔克（Kyle Tucker）。

第2局狄葛隆火力依舊，雖然先被布林森（Lewis Brinson）敲出二壘安打、攻占得圈點，但接下來則連抓3個出局數，包括再K掉卡斯楚（Jason Castro）與瓊斯（Taylor Jones）。終場2局投了30球有24顆好球，並飆出5K、僅被敲出1安，繳出高水準表現。

終於重回投手丘，賽後狄葛隆坦言有些緊張，「老實說，我很緊張。當對上隊友時很放鬆、安心，但要迎戰身穿不同球衣的敵手，感覺截然不同。」此外他也對於投球的流暢度感到滿意，「今天感覺非常好，我成功把球控制住，所以很滿意這次的表現。」  

狄葛隆去年7月因手肘問題，導致下半季比賽完全報銷。即便如此他仍投出不俗的成績，去年先發15場拿下7勝2敗，防禦率1.08，並獲選明星賽與塞揚獎票選第9的肯定。如今傷癒強勢歸來，將與另一位強投薛則（Max Scherzer）組王牌連線，屆時大都會先發戰力將帶來強大威脅。 

大都會 太空人

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