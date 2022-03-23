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MLB／大谷規則誕生 投手退場還可繼續打擊

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

大聯盟與球員工會初步同意，未來投手在結束投球工作後，可以繼續留在打線之中，考量到目前聯盟唯一投打「二刀流」就是大谷翔平，說是為他量身打造的「大谷規則」也不為過。

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）日前才表示，希望可以讓大谷翔平同一場「又投又打」，在先發投球任務結束後，不用退場休息，可以繼續打擊，天使也可能是今年唯一取消指定打擊的球隊，如今這個願望成真。

根據ESPN報導，大聯盟與球員工會針對今年球季的比賽規則作出調整，分別是開季名單擴增、延長賽突破僵局制，以及投手被換投後還可以繼續留在打線中，不過這些更動還要等待球團老闆同意才能實施。

其中最後一項被認為是「大谷規則」，如果先發投手同時被安排在打線中，當他退出投手丘時可以繼續擔任指定打擊，而且這項規則不是只有2022年限定，而是新版勞資協議期間內都適用，代表大聯盟期待更多二刀流出現。

由於今年春訓因封館99天而縮水，大聯盟預計從4月8日開打到5月2日的期間，球員名單可以從26人擴增到28人，先發投手有更多時間可以調整。

而當球隊打到延長賽時，二壘也會先放上跑者，讓比賽不至於打不完，而消耗太多投手的戰力，進而增加受傷風險，這項規則目前是只有2022年限定，不過大聯盟已連續三年採取突破僵局制。

大谷翔平 天使

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