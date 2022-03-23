MLB／大谷渴望對決鈴木誠也 可惜的是本季難如願

鈴木誠也(見圖)和大谷翔平在本季例行賽不會碰頭。(美聯社)

鈴木誠也加盟小熊後受到許多關注，同鄉的大谷翔平 和達比修有紛紛發表看法，大谷翔平透露希望未來兩人有機會一決高下，達比修有則失望表示沒能和鈴木誠也同隊震驚到快哭出來。

大谷翔平和鈴木誠也都於1994年出生，將以27歲迎接新球季，外界十分期待能看到兩人正面對決，大谷翔平也深有同感，認為「同級生越來越少，我們也越來越老，這種機會顯得更加珍貴，而且在美國打球的同齡選手只有他一個，如果有機會的話，想和他較勁。」

然而天不從人願，天使 與小熊在本季例行賽不會碰頭，除非兩隊有幸闖進世界大賽 ，才有可能上演兩人之間的投打對決。

此外，達比修有春訓熱身賽初登板，賽後被問到鈴木誠也加盟小熊一事，達比修有坦承很意外鈴木誠也沒有選擇教士，原以為兩人有機會同隊，「我希望他來教士，我以為他會來的，有點小遺憾，當時是在15日早上聽到的，真的很震驚，我幾乎快哭了。」

鈴木誠也在加盟小熊前，曾有傳出教士是強力的競爭者，因此他也在推特上試圖遊說鈴木誠也，放了一張兩人的合照寫下，「New Padre？（教士新球員嗎？）」，不過鈴木誠也最終還是以5年8500萬美元的合約在小熊開啟大聯盟生涯。