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MLB／春訓亮點…大谷新魔球「進化了」 達比修3局飆6K

體育新聞組／綜合報導
達比修有春訓初登板的表現，獲得好評。（取材自Instagram）
達比修有春訓初登板的表現，獲得好評。（取材自Instagram）

今年春訓正在進行中，日裔球員包括大谷翔平、達比修有的表現都獲得好評。首度以投手身分出賽，天使隊日籍球星大谷翔平面對皇家隊投2.1局，送出5次三振，最快球速已達99哩，比起去年同期的「核爆」，讓教練團安心許多。達比修有也送出6次三振。

大谷投50球有34顆好球，第3局被連敲三壘打、一壘打失1分，都是偏高的滑球被打，也讓他更明白滑球是要持續修正的課題。

大谷此役唯一未用到的球路是指叉球，因為春訓期間對指叉的掌握一直得心應手，「所以這場的優先課題是其他球種」。有趣的是，這段訪談一出，卻令史塔西驚呆，他說：「我以為有指叉球」。

史塔西指出，有幾球有尾勁且會下沉，必須去擋球，「但指叉或變速都沒差啦，看他自己開心。」大谷的解釋則是，「我也不知道那是什麼球。」

大谷去年在春訓4場先發吞下3敗、防禦率12.19，讓外界對他身為投手充滿懷疑，但進入正式賽季後揮別這些問號，更在明星賽後投出王牌級的成績。

大谷在今年春訓投球有好的開始，天使總教練麥登指出，他的狀況真的很好，史塔西甚至還說他比去年更好；天使4月8日在主場對太空人隊開幕戰，大谷是眾望所歸的先發投手人選，但麥登現在還不打算宣布。

教士隊日籍強投達比修有22日春訓初登板的表現，也獲好評。他在熱身賽登板，面對洛磯隊先發3局無失分，被敲3安打有2支要算隊友的「鍋」，送出6次三振，在陣中其餘前段先發趕上開季難度高的情況下，他連兩年為教士隊扛開幕戰的機率高，他也自信喊話，能在開幕日調整到理想進度。

達比修此役共用46球，最快球速96哩（約154公里），帳面上被敲3安打，但其中2安要算是邁爾斯（Wil Myers）、游擊手金河成的隱形失誤，他也送出6次三振。

達比修在2月底就曾於推特分享自主訓練的牛棚球速，直球逼近96哩，比去年同期的92哩更快，今天端上直戰場上也確實如此，他也對此表示，這令自己感到安心。

達比修為目前教士調整進度最快的先發投手，但他也坦言要在開季前調到100%，真的很難，但他認為達到出賽程度沒有問題。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）也說：「以目前來看，他的狀況確實滿好。」

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