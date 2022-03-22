MLB／FA市場熱…6年1.4億 史托瑞穿紅襪

史托瑞確定加盟紅襪隊，簽下生涯最大一筆合約。（美聯社）

大聯盟解除封館後，重磅合約幾乎天天爆，重砲游擊手、「故事哥」史托瑞（Trevor Story）確定前進紅襪隊，收下6年1.4億美元合約，已是這個休賽季自由球員（FA）市場第11筆破億合約，所有自由球員合約目前總額已經逼近32億美元，相比前幾年的13到18億美元之間，真的是鑽石打造的大聯盟。

新球季將在4月8日開打，各隊在「解封」後加速合約洽談，為本季招兵買馬，最新一筆異動為前洛磯強打史托瑞轉戰紅襪。球團尚未證實簽約，總教練柯拉還無法公開談論這筆補強，但強調波賈茲無論如何都會續留游擊，這意味史托瑞接受移防二壘。

史托瑞轉戰美聯，可在走完合約第4年後逃脫，若選擇繼續執行，第7年還有球團選擇權，合約總額最高可達1.6億美元。

史托瑞生涯前6年效力洛磯，得利於「打者天堂」庫爾斯球場，生涯158轟有95發在主場產出，兩度取得國聯游擊手銀棒獎，「下山」後轉戰一級戰區美聯東區，能否維持砲管最受關注。

這已是今年休賽季自由球員市場第11筆破億美元合約，總值最大為遊騎兵隊開給席格的10年3.25億美元，平均年薪最高則為大都會 隊薛則的3年1.3億美元，均薪達到4333萬美元。在「解封」後底定的億級合約，則有史托瑞、洛磯隊布萊恩、道奇 隊弗里曼、雙城隊柯瑞 亞、費城人隊卡斯特蘭諾斯。

若以全聯盟來看，今年已有47人年薪超過2000萬美元，薛則高居榜首，天使隊「神鱒」楚奧特3711萬美元居次，隊友瑞登3657萬美元排名第3，大都會隊狄葛隆、洋基隊柯爾3600萬美元並列第4，接著是因性暴力醜聞還在放有薪假的道奇隊包爾3533萬美元，唯一亞洲代表為藍鳥隊韓籍投手柳賢振的2000萬美元。