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MLB／楚奧特回歸 大谷改當「核彈頭」？

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平與楚奧特再次「合體」，兩人在官辦熱身賽首次上場就扛起2、3棒，也都敲出安打。（路透）
大谷翔平與楚奧特再次「合體」，兩人在官辦熱身賽首次上場就扛起2、3棒，也都敲出安打。（路透）

相隔306天，大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）再次「合體」，兩人在官辦熱身賽首次上場就扛起2、3棒，也都敲出安打，幫助天使隊以12：5擊敗響尾蛇隊，但總教練麥登還有大膽想法，考慮讓大谷打第1棒當「核彈頭」。

楚奧特去年因右小腿拉傷，在5月18日後就未出賽，也是與大谷最後一次連線，本場兩人再次串連，楚奧特作為第3棒、中外野手，2打數2安打，2棒指定打擊大谷翔平則是2打數1安打，有1分打點。

「有點久沒打了。」楚奧特在賽後表示：「我很期待能夠健康出賽，感覺很好，賽前還有點緊張，但兩個打席的結果都很滿意。」楚奧特也期待開季後繼續接在大谷後面打擊，「因為他很常上壘，攻擊能力又好。」

此外，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也有驚人表現，他在首打席就打出426英尺的超大號全壘打，不過他自評這一轟的把握度其實還不到100％，也令人更加期待準備萬全的小葛雷諾本季表現能否更上一層樓。

小葛雷諾去年打擊大爆發，打擊率.311、OPS高達1.002，還狂敲48轟，最終與皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）並列美聯全壘打王，年度MVP獎項則敗給大谷翔平。

對於轟出全壘打，他表示自己感覺還未到「100％」：「站在打擊區的感覺還不錯，但不是我想呈現的方向，我想把握每次打擊，並從中學到一些東西。有時候我還看不清速球和曲球，但這就是春訓的目的，我一定會準備好的。」

大谷翔平 皇家 天使

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