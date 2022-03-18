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MLB／6年1.6億 道奇搶下弗里曼…記者：打線前所未聞

體育新聞組／綜合報導
弗里曼爭奪戰結束，道奇以6年1.62億美元得標。（歐新社）
弗里曼爭奪戰結束，道奇以6年1.62億美元得標。（歐新社）

才剛向勇士隊球迷發出感動的告別信，弗里曼（Freddie Freeman）如今傳出與道奇隊簽下6年1.62億美元合約，成為新版邪惡帝國象徵的道奇隊，新球季打線猛到記者都說：「我生涯沒看過。」

32歲的弗里曼去年幫助勇士隊拿下世界大賽冠軍，季後投身自由球員市場成為多家球團爭取的對象，畢竟履歷很驚人，生涯5度入選明星賽加上2020年國聯MVP，去年球季還有著打擊率3成、31轟、83分打點的身手，120分得分更是國聯第一。

過去報導中提及，洋基、藍鳥、道奇和遊騎兵在內的多支球隊都有意網羅弗里曼，而勇士隊的報價為5年1.35億美元，然而弗里曼的目標更高，勇士隊簽下備案、前運動家隊明星一壘手歐森（Matt Olson）。

弗里曼稍早也在個人社群上發表感謝勇士球迷的文字，其中提及過去15年作為勇士團隊一員，感到非常光榮，與球迷共同經歷的低潮，也讓去年冠軍果實變得更加甜美，感謝所有的教練、隊友以及工作人員，雖然相處的時光走到盡頭，但仍然期待未來再次相會，「我愛勇士王國，永遠的冠軍」。

勇士 道奇 社群

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