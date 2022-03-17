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MLB／葛蘭基回鍋老東家皇家 現役200勝投手都有工作了

記者藍宗標／綜合報導
皇家隊宣布簽下38歲老將葛蘭基。（路透）
皇家隊宣布簽下38歲老將葛蘭基。（路透）

皇家隊今天宣布簽下38歲老將葛蘭基（Zack Greinke），雙方達成1年1300萬美元的協議，另有200萬美元激勵條款，這位219勝強投暌違12年重返老東家。

葛蘭基在2002年選秀會首輪被皇家挑中，兩年後登上大聯盟，2010年季後被交易到釀酒人隊，接著歷經天使、道奇、響尾蛇、太空人隊，去年季後再成為自由球員，皇家高層在封館結束後出手，簽回這位隊史最偉大的投手之一。

大聯盟現役投手中，只有兩位「200勝俱樂部」成員，39歲右投韋蘭德（Justin Verlander）226勝排名第1，已在去年12月初和太空人隊再簽1年2500萬美元合約，加上明年選擇權，葛蘭基今天也確定動向，兩大強投繼續挑戰更多勝紀錄。

大都會隊37歲右投薛則（Max Scherzer）目前190勝，現役投手排名第3，預料將是「200勝俱樂部」下一人。

葛蘭基生涯18年出賽530場（488場先發），戰績219勝132敗1救援、防禦率3.41，奪三振2809次在現役投手名列第3，前兩人正是薛則3020次、韋蘭德3013次。

葛蘭基先發488場、投3110局、面對打者12699人次，都是現役投手最多，季後賽22戰投出4勝6敗、防禦率4.14，加上2009年美聯塞揚獎頭銜，皇家高層希望隊上年輕球員多多向他學習。

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