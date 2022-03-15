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MLB／洋基挖唐納森 國民迎克魯茲

體育新聞組／綜合報導
洋基隊挖來雙城隊明星三壘手唐納森。（路透）
洋基隊挖來雙城隊明星三壘手唐納森。（路透）

大聯盟封館畫下句點，13日出現第一筆重磅交易，洋基隊為新球季積極鋪路，挖進雙城隊明星三壘手唐納森（Josh Donaldson），國民隊因應國聯採用DH制，也找來41歲老牌強打克魯茲（Nelson Cruz），預料大咖自由球員很快就會找到新東家。

今年球季賽確定4月8日開打，第1天進行9場開幕戰，洋基在紐約主場迎戰紅襪隊率先起跑，將是開季焦點；洋基13日和雙城完成「2換3」交易案，主要是補進前美聯MVP唐納森，吃下未來兩季4200萬美元合約，送走大砲型捕手桑契斯（Gary Sanchez）。

洋基今年也碰到一個難題，由於加拿大政府實施邊境管制，外國人必須完整接種疫苗才能入境，總教練布恩坦言還有一些球員未打疫苗，本季在多倫多對藍鳥隊9場比賽確實有問題。

國聯DH制開啟15項新職缺，從2006年起都在美聯、生涯累積449轟的克魯茲，去年32轟成為史上最老單季30轟打者，13日與國民簽下1年1500萬美元合約，加上明年選擇權，成為首位跳槽國聯的DH。

衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，開訓第1天看不到明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的身影，洋基、道奇、甚至藍鳥隊都對這位32歲球星虎視眈眈，畢竟他是自由球員市場評價頂尖的球員之一。

弗里曼在勇士12季271轟、941分打點，前年獲選國聯MVP，去年更幫球隊奪下暌違26年的世界大賽冠軍，在隊史占有重要地位，但和老東家談不攏新約，轉隊是時間早晚的事。

洋基 勇士 世界大賽

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