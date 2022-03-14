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MLB／大都會挖巴塞特 與薛則、狄葛隆組王牌投手連線

體育新聞組／綜合報導
大都會隊又交易來運動家隊王牌投手巴塞特。（美聯社）
大都會隊又交易來運動家隊王牌投手巴塞特。（美聯社）

有了薛則（Max Scherzer）、狄葛隆（Jacob deGrom）還不夠，大都會隊又交易來運動家隊王牌投手巴塞特（Chris Bassitt），組成三張Ace等級的先發輪值。

33歲的巴塞特生涯初期表現並不出色，但在動完韌帶重建手術後，2018年開始累積拿下29勝14敗，防禦率3.23，412局裡投出396次三振，去年球季更繳出12勝4敗、防禦率3.15的優異成績，也入選明星賽肯定。

運動家隊有意降低團隊薪資才有了這筆交易，不過大都會隊也須付出代價，換出的兩名投手金恩（J.T. Ginn）和歐勒（Adam Oller），其中金恩是大都會排名前二的新秀之一，而且巴塞特今年季後就可成為自由球員。

大都會先發陣容堅強，不過健康仍是隱憂。狄葛隆與卡拉斯科去年都有傷病問題，而薛則則是在去年季後賽出現「死臂」狀況，加上37歲的年紀、生涯投了超過2600局，都亮起黃燈。

此外，身為球員工會代表又背著最高薪頭銜，薛則在封館期間承受著談判的壓力，隨著新版勞資協議出爐，球員終於可以回到球場打球，薛則的慶祝方式是「我大醉了一場」。

薛則表示，自己很享受在第一線談判，「困難的地方是，我需要打非常多的電話，好讓其他人知道這些訊息。」他也很開心這段協商終於結束，「是好是壞可以晚點討論，但我們讓棒球回來了。」

終於不用再談判後，薛則是如何慶祝的呢？他笑說：「我大醉了一場。」薛則喜好杯中物不是秘密，去年道奇隊在外卡戰贏球後，先發的薛則喝了不少，受訪時沒穿上衣，還說：「我醉了，沒辦法說話。」

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