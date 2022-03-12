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MLB／解封了 「雷神」幽默道歉 「神鱒」發文慶祝

體育新聞組／綜合報導
大聯盟經歷99天的勞資談判後，終於迎來解封，例行賽維持162場賽季打好打滿。（美聯社）
大聯盟經歷99天的勞資談判後，終於迎來解封，例行賽維持162場賽季打好打滿。（美聯社）

大聯盟10日宣布，為期3個多月封館正式解除，本季將維持162場比賽，這也代表球員將領到全薪，許多球員感到相當興奮；聯盟最高薪球員薛則（Max Scherzer）原已變泡沫的300多萬又回到他的口袋，天使球星楚奧特（Mike Trout）、辛德賈德（Noah Syndergaard）在推特上發文慶祝。

在經歷99天的勞資談判後，終於迎來大聯盟解封，春訓也即將在12日展開，自由市場交易也將再度重啟，一切都將重回軌道。天使隊「二刀流」大谷翔平取得自由球員的時間也因此不受影響，大谷已在大聯盟出賽4季，今年賽季不縮水，也讓他最快可在2023年「上架」成為自由球員。

對於先前大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）取消賽季前兩個系列賽一事，「天使神鱒」楚奧特大表不滿並高喊著「我想打球！」「雷神」辛德賈德甚至在推特上開砲，「大聯盟是在開什麼玩笑？」

如今兩人得知解封消息，也分別在推特做回應。辛德賈德甚至貼出一則有趣影片寫道，「對不起，請原諒我。我當時太憤怒了，請抱抱我！」以幽默的方式向之前怒罵大聯盟的言論表達歉意。楚奧特則寫下，「我們在春訓基地坦帕相見吧！」喜悅之情流露於文字間。

至於趕在去年封館前，與大都會簽下3年1.3億美元合約的薛則，平均年薪4333萬美元，為大聯盟史上最高年薪球員；原本隨著大聯盟接連取消前2波、前4波系列賽，賽程每少一天就要損失23萬2975美元，14天薪水合計326萬1650美元。

薛則同時身兼球員工會代表，他曾霸氣喊話：「我看過其他選手的遭遇，我願意為他們挺身戰鬥，願意犧牲我的薪水，確保他們能獲得他們所應得的。」但新版勞資協議達成協議，維持162場賽季打好打滿，也代表球員本季將領到全薪，避免荷包失血。

天使 推特 大都會

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