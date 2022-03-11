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MLB／勞資達成協議 大聯盟4月7日開幕打滿162場

體育新聞組／綜合報導
封館結於結束，新球季可望完整開打。（路透）
封館結於結束，新球季可望完整開打。（路透）

MLB官方和球員工會10日達成一項暫定的勞資協議，讓春訓可望順利展開，新球季也將於4月開打。終結史上第9次、27年來第一次封館。

知情人士透露，該協議仍有待批准。MLB 30支球隊老闆至少要23人批准。球員工會執行委員會和球員代表已投票同意該協議。

雖然之前宣布過要取消開季前四個系列賽，不過通過勞資協議後，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示：「我很興奮地說，大聯盟回來了，而且我們會打162場比賽，首先我要對球迷致歉，我知道這幾個月你們受苦了。」

之前雙方始終未能達成新的集體談判協議（CBA），讓這場封館大戲拖了99天，原訂春訓時間因而被取消。

本賽季原定3月31日開始。由於無法在截止日期前與球員達成協議，球團老闆們上周喊停賽季開打。

率先透露協議的ESPN報導，現在本賽季將於4月7日開打。賽季將延長3天，賽程將包括多場雙種賽，以彌補少掉的比賽。

報導指出，球員最快11日就可報到春訓。春訓比賽最快可能在3月18日開始。

MLB的老闆們9日晚間還表示，如果未能達成協議，他們將取消更多比賽並將開幕日延後到4月14日。

雙方爭執癥結之一參加季後賽的球隊要擴大多少。新協議是從10支擴大至12支。國聯將採用指定打擊制度，投手不再需要上場打擊。

此外，最低工資將從70萬元起跳，並在5年協議有效期內每年增加2萬元。奢侈稅上限也將提高至2.3億元，並在新協議的第4年增加到2.44億元。在原有的CBA中，奢侈稅上限為2.1億元。

雙方還同意為符合資格的仲裁前球員提供5000萬元的獎金池。在上周的提案中，MLB的意見是3000萬元。

在比賽進行方面，從2023年開始將增加投手時鐘和限制性防守轉變。這些改變有助於改善比賽進行並縮短球賽時間。

MLB還獲得另一項收入來源，新協議允許在球衣上登廣告。根據尼爾森數據，每支MLB球隊的制服贊助價值估計為1100萬元。球員如果要在球衣縫上廣告標章，尚需經過MLB協商許可。

NBA、NFL和NHL都已開放球衣廣告。

自由球員和球員新合約將於協議敲定後恢復。

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