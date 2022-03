MLB／封館「時間太多」勇士冠軍隊成員到披薩店打工

大聯盟勞資談判仍呈現僵局,開季時間遙遙無期,球員們被迫放「無薪假」,去年(2021)世界大賽冠軍勇士 隊成員彼德森(Joc Pederson)和史旺森(Dansby Swanson)就趁著封館期間到披薩店充當「一日店員」賺點外快。

美國連鎖披薩店「Papa Johns Pizza」日前搭上大聯盟開季延期的時事,在推特號召「最近時間很多」的球員考慮暫時轉行當披薩店員工,彼德森和史旺森還真的自錄應徵影片響應。

彼德森(中)和史旺森(右)學習如何摺紙盒。(截圖自影片)

兩人在日前一同到亞特蘭大 的分店工作,雖然這家分店並沒有正式對外開放,但彼德森和史旺森還真的學起了摺紙盒、做披薩等技能,也替店家、自己都做足了宣傳。

活動結束後,史旺森表示希望能盡快跟球迷見面,被問到招牌球星弗里曼(Freddie Freeman)可能離開勇士的問題時,他不改封王遊行 時喊出「簽回弗里曼」的態度,言談間流露希望球隊留下這位當家主砲的期盼。他指出,弗里曼對勇士的影響力不單單只有在球場上,也包括在休息室裡,「無法找到可以取代他的人。」

Amid the MLB lockout, Dansby Swanson and Joc Pederson traded out their gloves for aprons and worked at a Marietta Papa Johns 😂 pic.twitter.com/8HFRzkiEky