我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／西班牙名廚前進烏克蘭 用新鮮熱食溫暖難民

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

MLB／封館「時間太多」勇士冠軍隊成員到披薩店打工

體育新聞組／綜合報導
彼德森(左)和史旺森學習如何做比薩。（取材自推特）
彼德森(左)和史旺森學習如何做比薩。（取材自推特）

大聯盟勞資談判仍呈現僵局，開季時間遙遙無期，球員們被迫放「無薪假」，去年（2021）世界大賽冠軍勇士隊成員彼德森（Joc Pederson）和史旺森（Dansby Swanson）就趁著封館期間到披薩店充當「一日店員」賺點外快。

美國連鎖披薩店「Papa Johns Pizza」日前搭上大聯盟開季延期的時事，在推特號召「最近時間很多」的球員考慮暫時轉行當披薩店員工，彼德森和史旺森還真的自錄應徵影片響應。

彼德森(中)和史旺森(右)學習如何摺紙盒。（截圖自影片）
彼德森(中)和史旺森(右)學習如何摺紙盒。（截圖自影片）

兩人在日前一同到亞特蘭大的分店工作，雖然這家分店並沒有正式對外開放，但彼德森和史旺森還真的學起了摺紙盒、做披薩等技能，也替店家、自己都做足了宣傳。

活動結束後，史旺森表示希望能盡快跟球迷見面，被問到招牌球星弗里曼（Freddie Freeman）可能離開勇士的問題時，他不改封王遊行時喊出「簽回弗里曼」的態度，言談間流露希望球隊留下這位當家主砲的期盼。他指出，弗里曼對勇士的影響力不單單只有在球場上，也包括在休息室裡，「無法找到可以取代他的人。」

勇士 遊行 亞特蘭大

上一則

格鬥／親友生死未卜 烏克蘭鐵娘子飆罵普亭「去死吧」

下一則

網球／里昂決賽飲恨 烏克蘭女將落淚：想替家鄉奪冠

延伸閱讀

MLB／基特「被離職」？傳馬林魚大股東是黑手

MLB／基特「被離職」？傳馬林魚大股東是黑手
壘球／女大學生誇張動作得分 MLB官網大讚神技

壘球／女大學生誇張動作得分 MLB官網大讚神技
MLB／哈波兼差腦筋動到兄弟 找前隊友王建民牽線

MLB／哈波兼差腦筋動到兄弟 找前隊友王建民牽線
MLB／賽程縮水…薛則1周少賺163萬 大谷恐成最大輸家

MLB／賽程縮水…薛則1周少賺163萬 大谷恐成最大輸家

熱門新聞

老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)

一場比賽也沒打 老虎伍茲仍爽領PGA獎金800萬美元

2022-03-02 19:41
中國選手孫楊。(中新社)

游泳／孫楊禁藥疑雲 最終上訴駁回 趕上2024奧運復出

2022-03-05 09:03
在俄羅斯侵略烏克蘭之際，英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich，圖）今天證實，他將賣掉切爾西，出售淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。美聯社

普亭侵略烏克蘭掀反彈 俄富豪將賣掉英超切爾西

2022-03-02 16:15
圖為工作人員在奧林匹克公園公共區佈置北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」景觀。(新華社)

北京冬季殘奧開幕倒數 俄國、白俄運動員禁止參加

2022-03-03 03:17
烏克蘭一姊史維托莉娜1日發表聲明表示，若俄羅斯選手未保持中立身分參賽，她將選擇退出比賽。圖為她2月16日在杜拜出賽。(歐新社)

網球／烏克蘭一姊拒絕出賽 要求WTA對俄國選手採取行動

2022-03-01 02:55
烏克蘭帕委會主席舒克維奇。(美聯社)

躲避飛彈攻擊抵達北京 烏克蘭殘奧代表團：這是奇蹟

2022-03-03 20:28

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／辛普森家庭24年前神預言俄烏戰爭 主角親自揭露結局

影／辛普森家庭24年前神預言俄烏戰爭 主角親自揭露結局
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄