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MLB／基特「被離職」？傳馬林魚大股東是黑手

體育新聞組／綜合報導
基特日前宣布全面退出馬林魚隊，不過邁阿密當地媒體懷疑他是「非自願」離開。（路透）
基特日前宣布全面退出馬林魚隊，不過邁阿密當地媒體懷疑他是「非自願」離開。（路透）

洋基隊傳奇球星基特（Derek Jeter）本月初宣布卸下馬林魚隊CEO、股東身分，有關他全面退出馬林魚隊的原因，外界大多揣測他與大股東薛爾曼（Bruce Sherman）理念不合，媒體更爆料基特其實是「非自願」離職，而幕後主使者就是薛爾曼。

基特在2017年與薛爾曼合資買下馬林魚，如今卻在合約還有一年的情況下提前離開馬林魚，薛爾曼聲稱，他與基特是「合意」拆夥，不過兩人理念不合的傳言早已甚囂塵上。

「邁阿密先驅報」記者傑克森（Barry Jackson）爆料，根據他們獲得的消息，基特辭職其實是薛爾曼的決定。據報導，薛爾曼曾私下向一位同事抱怨，他對球隊慘兮兮的票房和其他問題感到很不滿，但想要公開把基特開除是件難事。如今基特離開馬林魚，此舉仍被稱作「共同做出」的決定。

此外，先前也傳出薛爾曼與基特在接下來投入的團隊薪資規模有歧見，傑克森報導，基特陣營表示球隊不願意在這個休賽季花超過1000萬美元補強，但該指控被球隊反駁。傑克森認為，只要等封館結束後清點一下馬林魚的補強就能知道哪邊的說法才是正確的了。

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