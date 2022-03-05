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MLB／哈波兼差腦筋動到兄弟 找前隊友王建民牽線

記者陳宛晶／綜合報導
哈波幫自己合成穿上中信兄弟隊球衣，跨海向兄弟求職。取材自哈波IG
哈波幫自己合成穿上中信兄弟隊球衣，跨海向兄弟求職。取材自哈波IG

大聯盟解封遙遙無期，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）日前向日職讀賣巨人隊喊話，有意去打工殺時間，這回再把目標瞄準中職中信兄弟隊，想透過前隊友王建民牽線，詢問求職機會，讓台灣球迷看了超嗨。

大聯盟從去年12月進入封館，已逾90天，選手至今無法向春訓基地報到，球季何時可以開打是未知數，選手等到發慌，紛紛發揮創意，哈波日前向巨人招手已掀起一次話題，這回再把腦筋動到兄弟。

哈波幫自己合成兄弟黃衫，貼上IG限時動態，詢問前隊友王建民：「你有缺人嗎？」不忘標記兄弟帳號；兄弟也火速回應，「王葛格，你需要他嗎？」

現任兄弟二軍投手教練的王建民，2010到12年效力國民隊，而哈波在2012年於國民升上大聯盟，兩人當過一季隊友。

哈波想當兄弟，玩笑話成分居多，但就規章來說確實可行，日前就有媒體找出球員工會在封館前夕發給選手的指引方針手冊，針對「選手能否在封館期間到海外打球，像是日職、韓職之類的？」答案是可以的，內文舉例2004到05年球季的NHL，就有不少選手在封館期間選擇到海外打拚，球員工會也提到若此舉遭到大聯盟阻攔，工會將會協助挺身捍衛權益。

王建民 費城 NHL

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