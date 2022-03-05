MLB／薛則轟豪華稅 牽制球隊砸錢補強 形同薪資上限

大聯盟勞資談判陷入僵局，分歧點之一為豪華稅，球員工會代表之一薛則（Max Scherzer）兩天前在談判破局後的談話，認為豪華稅使大市場球隊不願砸錢，而他舉的例子就是洋基 隊。

大聯盟本季已從162場縮水為156場賽季，會不會繼續濃縮下去，要看接下來幾天的勞資談判結果，雙方最大的分歧之一為豪華稅，球員工會爭取今年提升為2.38億美元，未來逐年提升至第5年為2.63億美元，與資方的報價有一段不小的差距。

薛則當時在會後控訴，大聯盟雖沒有薪資上限，但豪華稅形成如同上限的存在，「豪華稅應是作為檢視突破性消費的機制，但我們卻未見到這樣的運作，反而看到它如同薪資上限般地存在，最明顯的例子就是教士隊的團隊薪資還比洋基更高。」

美國媒體為此找出去年團隊薪資，認為薛則要再檢查一下數據，因為洋基、教士去年團隊薪資皆為2.08億美元，若更精確一點，洋基還略高70萬美元。

也有媒體指出，薛則的說法雖不完全正確，但兩支市場大小規模差距甚大的球隊卻有相近的團隊薪資，顯示豪華稅確實形同牽制球隊砸錢補強的薪資上限。