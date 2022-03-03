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MLB／賽程縮水…薛則1周少賺163萬 大谷恐成最大輸家

體育新聞組／綜合報導
簽下大約的薛則（Max Scherzer）為例，球季每縮水一天，就少賺23萬2975美元。（美聯社）
簽下大約的薛則（Max Scherzer）為例，球季每縮水一天，就少賺23萬2975美元。（美聯社）

大聯盟封館第90天傳來壞消息，主席曼弗瑞宣布新球季前兩個系列賽取消，代表原定4月1日開幕日延後1周，今年最高薪球員、大都會隊強投薛則少賺163萬美元。此外，縮水賽季影響到年資，恐讓大谷翔平得等到2024年才可成為「自由身」，成為最大的受害者。

日前大聯盟與球員工會馬拉松談判超過16小時，同意將談判底線延後1天，多數議題達成共識，但仍卡在關鍵的豪華稅門檻、獎金分潤、球員底薪。

雙方預計再啟動談判，地點從佛羅里達州移到紐約，就算達成協議，也要5天後才能重啟春訓；由於春訓時間需要4周，代表新球季無法如期開打，開幕日將從4月1日延到7日或8日，場次從162場下降到156場左右。

塞揚獎投手薛則趕在封館前與大都會簽下3年1.3億美元合約，以完整賽季186天工作日計算，少打1天就會少賺23萬2975美元，少打一周就超過兩名底薪球員打滿整季的收入。

此外，據《ESPN》報導，大聯盟取消開季後，將直接影響到球員獲得自由球員資格的時間，而以大谷翔平為例，目前僅前2個系列賽取消，但若今年球季確定有15天被取消，原定於今年賽季結束就能投身自由市場的大谷翔平年資將受到影響，得晚一年才能獲得FA資格，這意味著他不僅得多受制於天使一年，續約時間也可能連帶延後。

大谷翔平 大都會 天使

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