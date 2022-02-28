MLB／媒體：新賽季10大強打 大谷第3、索托居冠

運動網站評選今年賽季前十大最強打者大谷翔平高居第三名。（Getty Images）

「打者翔平」再獲肯定！運動網站《Bleacher Report》評選今年賽季前十大最強打者，去年風靡全球的二刀流巨星大谷翔平 高居第三名，僅次於國民隊強打少年索托（Juan Soto）和藍鳥隊新星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

上一季「投手大谷」繳出9勝2敗、防禦率3.18的成績並送出156K；「打者翔平」則敲出打破亞洲紀錄的46轟、138安、100分打點、26次盜壘成功，打擊率.257，投打兩端的優異表現，讓他全票通過獲選美聯MVP。

《Bleacher Report》評選新賽季前十大最強打者，第一名為國民隊索托，第二名為藍鳥隊小葛雷諾，大谷翔平高居第三名。網站專欄作家史考特（Brandon Scott）則指出，如果大谷翔平去年排除「二刀流」帶來的疲勞，打擊成績有可能更亮眼，「想像一下，如果他整季都專注於打擊的話，會繳出怎樣的表現。」

此外，出色擊球的定義為擊球初速達98英里以上、擊球仰角在26到30度之間，而大谷翔平上季的出色擊球高達78次，是全大聯盟最多；他的出色擊球率12.2％也僅次於教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。