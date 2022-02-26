MLB／勇士去年賺上億 打臉主席曼弗瑞「賠本說」

勇士隊主場Truist Park。（歐新社）

拿下2021年世界大賽的亞特蘭大勇士 隊當年在財務上可能也是冠軍。擁有勇士隊的母公司Liberty Media 25日公布了財報，呈現大幅獲利。

財報顯示，勇士隊的收入首次超過5億元，2021年全年收入為5.68億元。根據 ESPN記者帕桑（Jeff Passan）的報導，勇士隊每場比賽收入為600萬元。以評估職業球隊財務的指標OIBDA（折舊和攤銷前營收 ）來看，勇士隊全年獲利1.04億元。

這樣的表現直接打臉MLB 主席曼弗瑞（Rob Manfred）幾周前的說法。他當時說，擁有一支棒球隊的風險很大，獲利遠低於股市投資。這也是引發這次封館的最主要原因之一：球團不願與球員分享這些利益。

勇士隊的獲利甚至還只是表面，背後的利益可能要更多。勇士隊聲稱在扣掉薪資後經營一支棒球隊需要至少3億元，這個數字似乎被誇大了。因MLB球隊還有巨大的稅收優惠。根據ProPublica去年的報告，美國稅法允許球團輕鬆將獲利轉報虧損並少報收入，有時甚至少報數千萬元。

而且，勇士隊的球場收入還沒達到最大化。該隊主場Truist Park在2021球季第一個月限制進場人數，直到5月才獲准全面開放。即使如此，球票也沒有每場比賽都賣光。根據ESPN的數據，它2021年平均每場比賽有2萬9490名球迷，而Truist Park可以容納4萬1000名球迷。然而勇士隊仍然有創紀錄的收入。