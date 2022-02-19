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MLB／勞資談判破局 春訓延至3月5日 門票將全額退還

體育新聞組／綜合報導
MLB春訓延後到3月5日之後，例行賽恐無法如期開打。（路透）
MLB春訓延後到3月5日之後，例行賽恐無法如期開打。（路透）

在持續2個多月的封館後，MLB宣布延後春訓。是否會取消例行賽事還有待觀察。

MLB 18日宣布，春訓開始時間將延後到3月5日。由於聯盟官方與球員工會（MLBPA）的集體協議談判仍在繼續進行，所有門票都將全額退還給球迷。

MLB發表聲明指出：「我們很遺憾，因未能達成集體談判協議，必須將春訓的開始時間延後到3月5日周六之後。所有30支球團都團結一致表達讓球員重返賽場、球迷重返看台的強烈欲望。」「21日聯盟與球員工會將繼續面對面開會，並在下周每天都進行談判，努力爭取賽季如期開始。

MLBPA很快也同步發表聲明，懷疑聯盟官方宣布延後春訓的必要性，並指出封館本身就是球團老闆們造成的。

在正常休賽期，MLB的投手和捕手們會在2月15日開始參加春訓，其他球員則會在接下來一周左右出現。但今年休賽期顯然不太正常。

過去幾周，MLB和MLBPA各自提出意見，但結果往往只是很快就破局，然後各自表態。媒體報導，最近一次會議只開了15分鐘，《The Athletic》報導，大聯盟談判代表哈勒姆（Dan Halem）以及球員工會談判代表麥耶（Bruce Meyer）隨後卻連續聊天了約20分鐘。

據報導，MLB已將2月28日定為談判最後期限，否則新球季開幕日勢必要延後。

MLB

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