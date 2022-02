MLB／「魔球」主角原型 前運動家吉昂比 南加過世

曾在電影 「魔球」故事中留名的前美國職棒奧克蘭 運動家外野手傑瑞米.吉昂比(Jeremy Giambi)今天在南加州 過世,享年47歲。

經紀人沃爾夫(Joel Wolfe)向媒體證實,吉昂比今天在南加州的雙親家中過世。至於相關訊息,他的哥哥傑森.吉昂比(Jason Giambi)及家人希望能夠保有隱私。

吉昂比在2000年到2002年間效力奧克蘭運動家隊2個半球季。2002年運動家隊在總經理比利.比恩(Billy Beane)運用科學統計分析,帶著一群平凡球員打出驚奇球季,故事被寫成書並拍成電影「魔球」(Moneyball)。

吉昂比在2002年季中被交易到費城人隊,他的大聯盟生涯總共6個球季,平均打擊率2成63,敲出52支全壘打,貢獻209分打點。

吉昂比生涯最佳球季是2001年在運動家隊,當年打擊率2成83,出賽124場當中敲出12支全壘打、26支二壘安打。

他的哥哥傑森.吉昂比2000年拿下美國聯盟最有價值球員(MVP),兩人同是運動家隊友。傑森後來效力紐約洋基,因與台灣投手王建民同隊而在台灣享有知名度。

We are heartbroken to learn of the passing of a member of our Green and Gold family, Jeremy Giambi. We offer our condolences to Jeanne, Jason, and his family and friends. pic.twitter.com/sBSEyRb2z4