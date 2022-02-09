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MLB／「魔球」主角原型 前運動家吉昂比 南加過世

中央社／洛杉磯9日電
吉昂比在南加州過世，享年47歲。(取材自大聯盟推特)
吉昂比在南加州過世，享年47歲。(取材自大聯盟推特)

曾在電影「魔球」故事中留名的前美國職棒奧克蘭運動家外野手傑瑞米．吉昂比（Jeremy Giambi）今天在南加州過世，享年47歲。

經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）向媒體證實，吉昂比今天在南加州的雙親家中過世。至於相關訊息，他的哥哥傑森．吉昂比（Jason Giambi）及家人希望能夠保有隱私。

吉昂比在2000年到2002年間效力奧克蘭運動家隊2個半球季。2002年運動家隊在總經理比利．比恩（Billy Beane）運用科學統計分析，帶著一群平凡球員打出驚奇球季，故事被寫成書並拍成電影「魔球」（Moneyball）。

吉昂比在2002年季中被交易到費城人隊，他的大聯盟生涯總共6個球季，平均打擊率2成63，敲出52支全壘打，貢獻209分打點。

吉昂比生涯最佳球季是2001年在運動家隊，當年打擊率2成83，出賽124場當中敲出12支全壘打、26支二壘安打。

他的哥哥傑森．吉昂比2000年拿下美國聯盟最有價值球員（MVP），兩人同是運動家隊友。傑森後來效力紐約洋基，因與台灣投手王建民同隊而在台灣享有知名度。

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