MiLB／舊金山巨人隊宣布 簽下台灣好手黃暐傑

黃暐傑。 截圖自影片

台灣旅美右投黃暐傑確定與美職舊金山 巨人隊簽下小聯盟合約，他在多明尼加冬季聯盟的表現，讓自己睽違2年再度爭取到回美職的機會，新球季要繼續爭取再升上大聯盟的舞台。

舊金山巨人隊官網在台灣時間昨天宣布，簽下3名右投包括黃暐傑、歐提茲（Luis Ortiz）、古茲曼（Jorge Guzman），這是黃暐傑自2020年以來，睽違2年再度回到美國職棒體系。

28歲的黃暐傑自2015年開始效力美職亞利桑那響尾蛇隊，2018年轉戰德州遊騎兵隊，並在2019年順利升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員。不過小聯盟2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 取消賽季，黃暐傑在該年8月遭到遊騎兵隊釋出。

黃暐傑被釋出之後，一直在等待回到美職體系的機會，曾2度想到澳洲 職棒爭取發揮的舞台，但都因為疫情沒有成行。

直到去年底開始，黃暐傑在多明尼加冬季聯盟加入東方之星隊，持續出賽維持手感，也有不錯表現，替自己爭取到回美國職棒的機會。黃暐傑在1月底已經確定與巨人隊簽約，當時他的經紀公司回應，消息要以球隊公布的為主，球隊直到昨天才正式宣布。