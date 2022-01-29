MLB／大都會續推台灣日 曝光新款Taiwan球衣

美國職棒MLB紐約大都會隊舉辦台灣日活動多年，隨票附贈的球衣搶手，圖為球團預告2022年台灣日球衣。（球團提供）

美國職棒MLB紐約大都會 隊舉辦台灣日活動多年，印有Taiwan字樣的1號球衣非常搶手。球團預告今年台灣日敲定8月28日，新版藍色球衣曝光，於農曆年後網站開賣。

去年台灣日的Taiwan #1球衣是白底搭配條紋設計，大都會球團28日預告2022年台灣日球衣樣式，採用紐約大都會傳統的藍橘代表色，球衣背後印著Taiwan以及1號字樣。球衣隨門票附贈，只送不賣。

大都會球團與紐約的台灣人團體合作，舉辦台灣日活動多年。駐美代表蕭美琴去年8月29日擔任開球嘉賓，總統蔡英文透過大螢幕向觀眾打招呼，球場設置攤位介紹台灣，隨票附贈一件台灣1號球衣，暱稱「台灣難波萬」。

大都會隊亞洲市場負責人王偉成表示，去年台灣日活動超乎預期，很多球迷鎖定球衣而來。原本紀念球衣限量500件，在球迷僑胞瘋狂搶購下，球團加碼，最後送出2350件。僑團笑稱正好代表台灣2350萬人。

海外台灣人團體Hello Taiwan是大都會台灣日推手之一。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）去年7月赴台就任，戴著印有Hello Taiwan的口罩，就是Hello Taiwan負責人江明信贈送。

歷年來，大都會台灣日曾經請到導演 李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、網紅蔡阿嘎、駐美代表蕭美琴等台灣重量級名人開球。球團尚未揭曉今年台灣日開球嘉賓。