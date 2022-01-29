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MLB／一朗預約2025名人堂 ESPN看好：首年就會全票通過

體育新聞組／綜合報導
鈴木一朗。（路透）
鈴木一朗。（路透）

2022年名人堂新梯隊剛出爐，美國媒體「ESPN」開始預測未來3年可能入主名人堂的球員，鈴木一朗將在2025年首次取得資格，ESPN看好以全票通過。

今年「老爹」歐提茲（David Ortiz）以77.9%的得票率，首次取得資格就入主名人堂，同行的還有6位透過委員會票選出來的資深球員，ESPN專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）打鐵趁熱，開始預測未來名人堂人選。

2025年有不少耳熟能詳的球星要加入票選行列，包括鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）、金斯勒（Ian Kinsler）, 派卓亞（ Dustin Pedroia）以及「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）。

舒恩菲爾德看好鈴木一朗第一年就入選名人堂，而且有機會全票通過，他抱持的理由是「誰會不想要投票給一朗？」

鈴木一朗在大聯盟第一年就包辦新人王、年度MVP，生涯10度入選明星賽、10座金手套、2座打擊王、7座安打王，大聯盟生涯累積3089支安打，要成為史上第一位入選名人堂的亞洲球員應該不是難事。

舒恩菲爾德同時也預測2025年還有貝爾川（Carlos Beltran）也會過關，2023年的名人堂預測是羅倫（Scott Rolen）、2024年是貝爾崔（Adrian Beltre）及海爾頓（Todd Helton）。

鈴木一朗 投票 巴西

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