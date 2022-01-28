MLB／棒壇放逐2年後回歸 貝爾川以洋基球評身分復出

貝爾川確定重返棒球圈，負責洋基隊轉播的YES Network聘用他為球評。（路透）

貝爾川（Carlos Beltrán）確定重返棒球圈，負責洋基 隊轉播的YES Network聘用他為球評，本季將負責36場洋基賽事講評，他在2020年1月因偷暗號一事丟掉大都會 隊飯碗後就甚少露面，這回以球評的身分作為回歸棒壇的第一步。

貝爾川大聯盟生涯累積435轟，曾效力7支球隊，包括大都會7年、洋基3年，與紐約淵源頗深，他在退役後先是任職洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的特助，曾面試洋基教頭位置輸給布恩（Aaron Boone），他在2019年底爭取到大都會教頭的位置，卻在上任兩個半月後，就因遭爆在太空人 時期是偷暗號的主導者之一，火速遭到切割。

YES Network近期有兩位球評異動，孔恩（David Cone）因加入ESPN節目「Sunday Night Baseball」，新球季轉播洋基的場次將減為55到60場，辛格頓（Ken Singleton）決定退休，多出許多場次需要找到新球評取代。

貝爾川為候選之一，近日確定獲得聘用，本季負責36場賽事講評，正好與他在洋基時期所使用的背號「36」不謀而合。