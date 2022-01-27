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MLB／染禁藥難洗白…首年得票不到35% A-Rod難進名人堂

體育新聞組／綜合報導
因為「禁藥」二字，A-Rod很可能步上無緣名人堂的後塵。（歐新社資料照片）
因為「禁藥」二字，A-Rod很可能步上無緣名人堂的後塵。（歐新社資料照片）

同是第一年獲得大聯盟名人堂票選資格，相較「老爹」歐提茲（David Ortiz）輕鬆過關，傳奇球星「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）得票率卻不到35%，看看邦茲（Barry Bonds）的得票史，A-Rod很可能步上被淘汰出局的後塵。

歐提茲以指定打擊之姿，生涯累積541轟、1768分打點以及3座世界大賽冠軍，在名人堂票選結果中，獲得美國棒球作家協會（BBWAA）77.9%的選票，突破75%門檻而入選。

A-Rod的22年大聯盟生涯中，累積696轟、2086分打點，雖然只有1座世界大賽冠軍，但3度獲選美聯MVP，純論數據絕不比歐提茲遜色，生涯全壘打數更是大聯盟史上第四。

問題仍出在「禁藥」二字，A-Rod在2014年陷入禁藥風波，由於2001到2003年使用禁藥輔助表現，遭大聯盟判處禁賽162場，該年球季直接報銷，從此名字也與禁藥畫上等號。

同樣被視為使用禁藥的邦茲（Barry Bonds）今年最後一次挑戰獲得66%選票，由於連續十年都未過75%門檻，失去入圍資格。

邦茲第一年在名人堂票選得票率是36.2%，比今年的A-Rod還高，這十年間名人堂票選成員汰換，堅持不投邦茲的老記者陸續退出，新的記者較不排斥，邦茲才有得票數的增長，然而以目前成員結構來看，A-Rod得票率未來要有大幅提升恐怕不容易。

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