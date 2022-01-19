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MLB／曾隨太空人奪冠 李瑞安諾高掛球鞋退休

體育新聞組 / 綜合報導
有著大聯盟14年經歷的左投李瑞安諾，正式宣布退休。 （歐新社）
有著大聯盟14年經歷的左投李瑞安諾，正式宣布退休。 （歐新社）

有著大聯盟14年經歷的左投李瑞安諾（Francisco Liriano），17日正式宣布退出棒壇，將高掛球鞋退休

李瑞安諾發表了一份退休聲明，「我最近花了一些時間反思我的職業生涯並思考我的未來，在與家人、朋友和其他關心我的人多次討論後，我決定結束長達20年的職棒生涯。」

「我要感謝美國和多明尼加的所有教練和球迷，他們在我的棒球之旅中支持我。我還要感謝我的妻子和孩子們的愛，我會想念比賽，不過我仍會在我的孩子們的棒球之旅中與球賽保持密切聯繫。」

李瑞安諾在2000年離開多明尼加，以業餘球員身分被巨人簽下，2003年被交易到雙城，但卻等了兩年才完成初登板。不過2006年表現不俗，先發16場，投出12勝3敗、防禦率2.16的成績，該年還入選美聯明星賽，但季末動了TJ手術，2008年才再次重返賽場，日後還效力過白襪、海盜、藍鳥、太空人和老虎，2010年曾飆出過無安打比賽，2017年還是太空人冠軍成員之一。

李瑞安諾大聯盟14年期間，419場比賽先發300場，繳112勝114敗，20中繼1救援，防禦率4.15。

太空人 退休

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